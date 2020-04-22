Агент Жоржинью опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Ювентус»

Агент полузащитника «Челси» Жоржинью, Жоау Сантос опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в «Ювентус».

— «Ювентус»? Да, я читал про слухи о переходе Жоржинью туда, но у меня не было никаких контактов с этим клубом, — приводит Calciomercato слова Сантоса. — Никто, ни Сарри, ни представители руководства туринцев мне не звонили. Жоржинью счастлив в Лондоне, где показывает свою ценность и у него еще 3 года контракта с «Челси». К слову, в июле есть вероятность, что этот контракт будет продлен еще на год. Повторюсь, мне не звонили из «Ювентуса» насчет Жоржинью.

В сезоне-2019/20 28-летний полузащитник провел за «Челси» 37 матчей, на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 52 миллиона евро.