Агент Жоржинью не исключает воссоединения игрока с Сарри

Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржинью заявил, что футболист может перейти в следующую команду, которую возглавит Маурицио Сарри, работавший с ним в лондонском клубе, «Наполи» и «Эмполи».

— Почти все итальянцы играют в серии А, это важная лига для них, но Жоржинью оказался в Лондоне, — приводит Goal.com. — Если бы Сарри остался в «Ювентусе», то Жоржинью, наверное, перешел бы туда. У них сильная связь с тренером. Мы посмотрим, где продолжит Сарри. Если это будет большой клуб, Жоржинью может туда перейти.

Сарри покинул «Ювентус» в августе 2020 года, в данный момент 61-летний итальянец находится без клуба.

На счету Жоржинью 3 гола и 1 результативная передача в 11 матчах за «Челси» в сезоне-2020/21. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего хавбека в 50 миллионов евро.