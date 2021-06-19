Агент Жоржиньо рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских топ-клубов

Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо рассказал об интересе к игроку со стороны европейских топ-клубов.

«Жоржиньо очень хорош, у него есть победы в Лиге Европы и Лиге чемпионов, теперь его задача — победа на чемпионате Европы. Он сфокусирован на этой цели и хочет сыграть во всех оставшихся матчах турнира вплоть до финала. Им интересуются многие топ-клубы Европы, по нему есть запросы», — приводит Goal слова Сантоса.

В сезоне-2020/21 Жоржиньо провел 43 матча за «Челси», на его счету 8 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего итальянца в 40 миллионов евро.