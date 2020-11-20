Агент Жиру недоволен положением своего клиента в «Челси»

Михаэль Мануэлло, агент форварда «Челси» Оливье Жиру, оценил ситуацию, которая сложилась у футболиста в лондонском клубе. Француз в текущем сезоне сыграл только 33 минуты в АПЛ.

«Челси купил игроков на 150 миллионов евро. После этого Фрэнк Лэмпард предпочел ставить в атаку Абрахама, а не Жиру. Это, если говорить откровенно, нечестно, если посмотреть на то, как Оливье помогал команде в конце прошлого сезона, — сказал Мануэлло в интервью FootMercato. — Но это выбор Лэмпарда. Если ситуация не изменится, в декабре мы окажемся в той же ситуации, что и год назад».