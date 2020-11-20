Агент Жиру недоволен положением своего клиента в «Челси»
Михаэль Мануэлло, агент форварда «Челси» Оливье Жиру, оценил ситуацию, которая сложилась у футболиста в лондонском клубе. Француз в текущем сезоне сыграл только 33 минуты в АПЛ.
«Челси купил игроков на 150 миллионов евро. После этого Фрэнк Лэмпард предпочел ставить в атаку Абрахама, а не Жиру. Это, если говорить откровенно, нечестно, если посмотреть на то, как Оливье помогал команде в конце прошлого сезона, — сказал Мануэлло в интервью FootMercato. — Но это выбор Лэмпарда. Если ситуация не изменится, в декабре мы окажемся в той же ситуации, что и год назад».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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