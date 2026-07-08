Агент рассказал, как Холанн и Грилиш поддержали Хусанова после дебюта в «Манчестер Сити»

Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в интервью «СЭ» вспомнил дебют футболиста в английской команде.

— Хусанов плакал на поле после матча с Португалией. Вы когда-нибудь его в таком состоянии видели?

— Расстроенным — видел, но чтобы прямо плакал — нет. Это самое крупное поражение в его жизни. Никто и никогда не хочет проигрывать, и сам он всегда бьется до конца, но вдвойне обидно, когда счет 0:5, ты — центральный защитник. Стараешься всю игру, но, к сожалению, не вся сборная состоит из игроков такого уровня.

Для него это, мне кажется, двойная ответственность и давление. Потому что все ожидают от него чуда, того, что он сыграет за всех. А так не бывает. Он хладнокровный парень, но эти эмоции показывают, как Кодыр все переживает, как отдается футболу.

— А как он отреагировал на первый матч в составе «Сити» против «Челси», когда сделал голевую ошибку на третьей минуте?

— Его тогда потрясающе поддержала команда. И первыми — Эрлинг Холанн и Джек Грилиш. Знаю это не понаслышке, потому что сам все это и переводил. Грилиш такую речь сказал, что даже я чуть не заплакал. «Ты проделал такую большую работу, но у нас до сегодняшнего дня не было команды. И ты сегодня объединил всех нас, чтобы мы перевернули ход встречи. Мы давно так не собирались!»

Ведь мало кто помнит контекст. У «Сити» был неудачный период, поражения, внутри какие-то склоки. Сам же Кодыр месяц не играл в футбол. И вот представьте — вы долго без практики, приезжаете, в субботу подписываете контракт, а в понедельник выходите в стартовом составе против «Челси». Вы провели в команде одну тренировку, не знаете, как зовут игроков, как надо играть. И в самом начале матча происходит вот такое.

Но Гвардиола не поменял его, несмотря на ошибки, и в итоге все закончилось хорошо. Многие помнят про начало той игры, но забыли, что «Сити» победил. И вот такие слова Грилиша: мол, мы первый раз за долгое время собрались, чтобы исправить ситуацию, и это благодаря тебе.

— А как вообще можно было в такой ситуации поставить парня с первых минут?

— Это меня поразило, честно говоря. Я был очень зол, думал: зачем он так сделал? А потом понял, что, наверное, это было к лучшему. Может, через это надо было пройти, чтобы стать тем, кто он есть сейчас.