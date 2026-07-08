Агент рассказал, как Холанн и Грилиш поддержали Хусанова после дебюта в «Манчестер Сити»
Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в интервью «СЭ» вспомнил дебют футболиста в английской команде.
— Хусанов плакал на поле после матча с Португалией. Вы когда-нибудь его в таком состоянии видели?
— Расстроенным — видел, но чтобы прямо плакал — нет. Это самое крупное поражение в его жизни. Никто и никогда не хочет проигрывать, и сам он всегда бьется до конца, но вдвойне обидно, когда счет 0:5, ты — центральный защитник. Стараешься всю игру, но, к сожалению, не вся сборная состоит из игроков такого уровня.
Для него это, мне кажется, двойная ответственность и давление. Потому что все ожидают от него чуда, того, что он сыграет за всех. А так не бывает. Он хладнокровный парень, но эти эмоции показывают, как Кодыр все переживает, как отдается футболу.
— А как он отреагировал на первый матч в составе «Сити» против «Челси», когда сделал голевую ошибку на третьей минуте?
— Его тогда потрясающе поддержала команда. И первыми — Эрлинг Холанн и Джек Грилиш. Знаю это не понаслышке, потому что сам все это и переводил. Грилиш такую речь сказал, что даже я чуть не заплакал. «Ты проделал такую большую работу, но у нас до сегодняшнего дня не было команды. И ты сегодня объединил всех нас, чтобы мы перевернули ход встречи. Мы давно так не собирались!»
Ведь мало кто помнит контекст. У «Сити» был неудачный период, поражения, внутри какие-то склоки. Сам же Кодыр месяц не играл в футбол. И вот представьте — вы долго без практики, приезжаете, в субботу подписываете контракт, а в понедельник выходите в стартовом составе против «Челси». Вы провели в команде одну тренировку, не знаете, как зовут игроков, как надо играть. И в самом начале матча происходит вот такое.
Но Гвардиола не поменял его, несмотря на ошибки, и в итоге все закончилось хорошо. Многие помнят про начало той игры, но забыли, что «Сити» победил. И вот такие слова Грилиша: мол, мы первый раз за долгое время собрались, чтобы исправить ситуацию, и это благодаря тебе.
— А как вообще можно было в такой ситуации поставить парня с первых минут?
— Это меня поразило, честно говоря. Я был очень зол, думал: зачем он так сделал? А потом понял, что, наверное, это было к лучшему. Может, через это надо было пройти, чтобы стать тем, кто он есть сейчас.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
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|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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