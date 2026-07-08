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8 июля, 10:00

Агент рассказал, как Холанн и Грилиш поддержали Хусанова после дебюта в «Манчестер Сити»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в интервью «СЭ» вспомнил дебют футболиста в английской команде.

— Хусанов плакал на поле после матча с Португалией. Вы когда-нибудь его в таком состоянии видели?

— Расстроенным — видел, но чтобы прямо плакал — нет. Это самое крупное поражение в его жизни. Никто и никогда не хочет проигрывать, и сам он всегда бьется до конца, но вдвойне обидно, когда счет 0:5, ты — центральный защитник. Стараешься всю игру, но, к сожалению, не вся сборная состоит из игроков такого уровня.

Для него это, мне кажется, двойная ответственность и давление. Потому что все ожидают от него чуда, того, что он сыграет за всех. А так не бывает. Он хладнокровный парень, но эти эмоции показывают, как Кодыр все переживает, как отдается футболу.

— А как он отреагировал на первый матч в составе «Сити» против «Челси», когда сделал голевую ошибку на третьей минуте?

— Его тогда потрясающе поддержала команда. И первыми — Эрлинг Холанн и Джек Грилиш. Знаю это не понаслышке, потому что сам все это и переводил. Грилиш такую речь сказал, что даже я чуть не заплакал. «Ты проделал такую большую работу, но у нас до сегодняшнего дня не было команды. И ты сегодня объединил всех нас, чтобы мы перевернули ход встречи. Мы давно так не собирались!»

Ведь мало кто помнит контекст. У «Сити» был неудачный период, поражения, внутри какие-то склоки. Сам же Кодыр месяц не играл в футбол. И вот представьте — вы долго без практики, приезжаете, в субботу подписываете контракт, а в понедельник выходите в стартовом составе против «Челси». Вы провели в команде одну тренировку, не знаете, как зовут игроков, как надо играть. И в самом начале матча происходит вот такое.
Но Гвардиола не поменял его, несмотря на ошибки, и в итоге все закончилось хорошо. Многие помнят про начало той игры, но забыли, что «Сити» победил. И вот такие слова Грилиша: мол, мы первый раз за долгое время собрались, чтобы исправить ситуацию, и это благодаря тебе.

— А как вообще можно было в такой ситуации поставить парня с первых минут?

— Это меня поразило, честно говоря. Я был очень зол, думал: зачем он так сделал? А потом понял, что, наверное, это было к лучшему. Может, через это надо было пройти, чтобы стать тем, кто он есть сейчас.

Абдукодир Хусанов и&nbsp;Гайрат Хасбиуллин.«Когда Хусанов летел в «Ланс», он признался: «Думал, меня продадут в Россию». Истории агента игрока «Ман Сити»

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Футбол
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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