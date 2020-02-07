Агент Яна Фертонгена заявил, что у игрока еще есть шансы подписать новый контракт с «Тоттенхэмом»

Агент защитника «Тоттенхэма» Яна Фертонгена Том Де Мюл заявил, что его игрок все еще сохраняет шансы на то, чтобы остаться в лондонской команде.

— Перед нами еще никто не закрывал дверь, — приводит Goal.com слова Де Мюла. — У нас еще нет никаких договоренностей с «Тоттенхэмом», но я бы не стал ничего исключать. К Яну сейчас много интереса, поскольку он станет свободным агентом этим летом, однако и у «шпор» есть заманчивый вариант для нас. Яну хочется добиваться хороших результатов с «Тоттенхэмом», попасть в еврокубки и выиграть Кубок Англии. Ему 32, но у него огромные амбиции. Ему очень важен чемпионат Европы-2020 и выступление на нем.Ян хочет играть на высочайшем уровне в лучших соревнованиях до тех пор, пока это возможно. Он очень счастлив в «Тоттенхэме» и прекрасно чувствует себя в Лондоне.

В сезоне-2019/20 Фертонген провел 22 матча за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в конце июня 2020 года.