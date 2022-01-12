Агент Влашича исключил возвращение полузащитника в чемпионат России

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, ответил на вопрос о том, рассматривается ли вариант возвращения 24-летнего хорвата в чемпионат России.

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, ответил на вопрос о том, рассматривается ли вариант возвращения 24-летнего хорвата в чемпионат России.

«Ни в коем случае, — приводит слова Мартича Sport24. — Влашич хорошо себя чувствует в «Вест Хэме», и клуб не хочет никуда его отпускать».

В нынешнем сезоне Влашич забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Вест Хэм». Напомним, что полузащитник с 2018 по 2021 год играл за ЦСКА.