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Сегодня, 12:29

Агент Влашича исключил возвращение полузащитника в чемпионат России

Карен Саркисян
Корреспондент
Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, ответил на вопрос о том, рассматривается ли вариант возвращения 24-летнего хорвата в чемпионат России.

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, ответил на вопрос о том, рассматривается ли вариант возвращения 24-летнего хорвата в чемпионат России.

«Ни в коем случае, — приводит слова Мартича Sport24. — Влашич хорошо себя чувствует в «Вест Хэме», и клуб не хочет никуда его отпускать».

В нынешнем сезоне Влашич забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Вест Хэм». Напомним, что полузащитник с 2018 по 2021 год играл за ЦСКА.

Никола Влашич
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3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
5
 Вест Хэм 20 10 4 6 37-27 34
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 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 19 6 9 4 20-20 27
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 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
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17
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 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
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Арсенал – Ман. Сити
 1 : 2
1.01 18:00
Уотфорд – Тоттенхэм
 0 : 1
1.01 20:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 2 : 3
2.01 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 2 : 1
2.01 17:00
Лидс – Бернли
 3 : 1
2.01 17:00
Эвертон – Брайтон
 2 : 3
2.01 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 2
3.01 20:30
МЮ – Вулверхэмптон
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 - : -
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Саутгемптон – Ньюкасл
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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