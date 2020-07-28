Агент Виллиана: «У нас есть предложения от двух клубов АПЛ и три предложения из других стран»

Агент нападающего «Челси» Виллиана, Киа Джурабчиан рассказал о предложениях продолжения карьеры, которые сейчас есть у игрока. Контракт 31-летнего бразильца с лондонским клубом действует до конца сезона-2019/20.

— У нас были хорошие предложения, в том числе одно — из МЛС, там предлагали присоединиться к команде 1 июля, но Виллиан хотел закончить сезон в составе «Челси» и потом уже определяться с будущим, — цитирует Goal.com со ссылкой на talkSPORT Джурабчиана. — Сейчас у него есть два конкретных предложения от клубов АПЛ, предложение от клуба из МЛС и еще два — из других европейских чемпионатов. После того, как он проведет последний матч в этом сезоне за «Челси», он будет определяться с выбором.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.