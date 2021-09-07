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Агент ван де Бека вел переговоры о переходе полузащитника в «Эвертон»

06:31
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек мог продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Express.

Агент 24-летнего голландца Гуидо Альберс сообщил, что вел переговоры о переходе в ливерпульский клуб. Ранее он заявил, что «МЮ» не пошел на сотрудничество в летнее трансферное окно и не дал игроку покинуть клуб.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за 39 миллионов евро. В сезоне-2021/22 футболист еще ни разу не появился на поле. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего нидерландца в 30 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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