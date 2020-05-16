Агент Торрейры: «Лукас хочет покинуть «Арсенал» и вернуться в Италию»

Агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры, Пабло Бентанкур заявил, что его клиент хотел бы покинуть Лондон и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

— Мне нужно будет поговорить с «Арсеналом», потому что Лукас хотел бы вернуться в Италию, — цитирует Tuttomercatoweb Бентанкура. — К клубу нет никаких претензий, «канониры» отлично относились к Торрейре. Дело в желании самого игрока.

В сезоне-2019/20 Торрейра провел за «Арсенал» 33 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Ранее уругваец выступал за «Пескару» и «Сампдорию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 36 миллионов евро.