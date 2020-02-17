Агент Стерлинга: «Рахим полностью сосредоточен на игре за «Ман Сити», он не собирается говорить о трансферах»

Агент нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, Эйди Уорд, прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из команды в ближайшее время. Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе к 25-летнему игроку со стороны «Реала», усилившемуся из-за дисквалификации «Сити» в Лиге чемпионов на два года.

— Рахим полностью сфокусирован на выступлениях за «Манчестер Сити» и не собирается отвлекаться и обсуждать трансфер в какой-либо клуб. По крайней мере, сейчас, — цитирует Mirror Уорда.

На счету Стерлинга 20 голов и 6 результативных передач в 35 матчах за «Сити» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 160 миллионов евро.