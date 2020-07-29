Агент Сократиса опроверг информацию о возможном уходе игрока из «Арсенала»

Агент защитника «Арсенала» Сократиса Папастатопулоса, Константинос Фаррас опроверг информацию о том, что его клиент сменит клуб в летнее трансферное окно.

— Сократис останется в «Арсенале», — цитирует Goal.com Фарраса. — Не вижу никаких причин для его ухода. Не понимаю, почему все пишут неправду и распространяют ложную информацию.

В сезоне-2019/20 32-летний грек провел за «Арсенал» 28 матчей, на его счету 3 гола. Контракт игрока с «канонирами» действует до конца июня 2021 года.