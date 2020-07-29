Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Агент Сократиса опроверг информацию о возможном уходе игрока из «Арсенала»

14:58

Агент защитника «Арсенала» Сократиса Папастатопулоса, Константинос Фаррас опроверг информацию о том, что его клиент сменит клуб в летнее трансферное окно.

— Сократис останется в «Арсенале», — цитирует Goal.com Фарраса. — Не вижу никаких причин для его ухода. Не понимаю, почему все пишут неправду и распространяют ложную информацию.

В сезоне-2019/20 32-летний грек провел за «Арсенал» 28 матчей, на его счету 3 гола. Контракт игрока с «канонирами» действует до конца июня 2021 года.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир