Агент Шешко признался, что отказался от части комиссионных ради перехода игрока в «МЮ»

Агент Элвис Басанович, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Беньямина Шешко, рассказал о трансфере своего подопечного в английский клуб.

«В какой-то момент клубы сильно разошлись в оценке стоимости. «Манчестер Юнайтед» достиг предела бюджета на этот трансфер. При этом у «Лейпцига» были более высокие требования и ожидания, исходя из значимости Беньямина. Образовался пробел, который необходимо было устранить. В какой-то момент я решил отказаться от части своей комиссии, чтобы сократить разрыв, ведь посчитал, что так будет правильно. Для меня желания и мечты игрока всегда важнее интересов агента», — приводит слова Басановича Goal.

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 22-летнего словенца 9 августа. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила 85 миллионов евро.