16 августа, 13:38

Агент Шешко признался, что отказался от части комиссионных ради перехода игрока в «МЮ»

Сергей Ярошенко

Агент Элвис Басанович, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Беньямина Шешко, рассказал о трансфере своего подопечного в английский клуб.

«В какой-то момент клубы сильно разошлись в оценке стоимости. «Манчестер Юнайтед» достиг предела бюджета на этот трансфер. При этом у «Лейпцига» были более высокие требования и ожидания, исходя из значимости Беньямина. Образовался пробел, который необходимо было устранить. В какой-то момент я решил отказаться от части своей комиссии, чтобы сократить разрыв, ведь посчитал, что так будет правильно. Для меня желания и мечты игрока всегда важнее интересов агента», — приводит слова Басановича Goal.

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 22-летнего словенца 9 августа. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила 85 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • ТочныйСчетМатчей/

    16.08.2025

    • Фернандеш объяснил, почему отказался от перехода в «Аль-Хиляль»: «Я еще не осуществил свои мечты в «МЮ»

    Полиция Ливерпуля начала расследование расистского инцидента в матче «Ливерпуль» — «Борнмут»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    3
    		 Челси 11 6 2 3 21-11 20
    4
    		 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
    5
    		 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
    6
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    7
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    8
    		 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
    9
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    10
    		 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
    11
    		 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
    12
    		 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    15
    		 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
    16
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    17
    		 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
    18
    		 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
    19
    		 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
    20
    		 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 8
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 6
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Квилиндси Хартман
    Квилиндси Хартман

    Бернли

    		 4
    И К Ж
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 8 1 2
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 8 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 10 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

