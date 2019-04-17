Агент Салаха опроверг информацию, что форвард попросил Клоппа отпустить его из "Ливерпуля"

Рами Аббас Исса, агент форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, опроверг информацию, что его клиент хочет покинуть клуб.

По информации испанского издания AS, у египтянина возникли разногласия с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Из-за этого Салах попросил руководство выставить его на трансферный рынок.

– Вижу, опять очередная чушь из AS, – написал Исса в Твиттере.

В сообщении агент использовал неприличную игру слов, сравнив издание AS с задницей (англ. – ass).