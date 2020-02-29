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Агент полузащитника «Лейпцига» Форсберга намекнул на возможный переход игрока в «Тоттенхэм»

12:08
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Агент полузащитника «Лейпцига» Эмиля Форсберга, Хасан Джетинкая намекнул на возможный переход шведского футболиста в «Тоттенхэм» в ближайшее время.

— Меня не удивляет интерес «Тоттенхэма», — приводит Expressen слова Джетинкаи. — Эмиль сейчас — одна из главных звезд сборной Швеции вместе с Виктором Линделефом, с которым, кстати, работал нынешний главный тренер «шпор» Жозе Моуринью. Форсберг производит фурор в составе «Лейпцига». Увидим ли мы его в «Тоттенхэме» в ближайшее время? Скажу так: мы все скоро увидим, что произойдет с Эмилем.

На счету 28-летнего Форсберга 9 голов и 4 результативных передачи в 24 матчах за «Лейпциг» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость шведа в 28 миллионов евро.

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