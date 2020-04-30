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Агент полузащитника «Гавра» Гуайе опроверг переход игрока в «Уотфорд»

10:58
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Агент полузащитника Папе Гуайе, Пьер-Анри Бови опроверг информацию о том, что игрок перешел из «Гавра» в «Уотфорд».

— Сделка еще не состоялась, мы пытаемся уладить возникшие проблемы, — цитирует The Athletic Бови. — Обстоятельства, конечно, очень странные. Объявление «Уотфорда» ничего для нас не изменило.

В сезоне-2019/20 Гуайе провел в 25 матчей во французской лиге 2 и отметился 2 голевыми передачами. В среду «Уотфорд» объявил о приобретении футболиста.

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