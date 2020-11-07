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Агент подтвердил интерес «Арсенала» к Собослои

08:58
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Агент полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослои, Матиас Эстергази подтвердил интерес к футболисту со стороны лондонского «Арсенала».

— Интерес «Арсенала» к Доминику реален, — приводит The Sun слова Эстергази. — Однако самому футболисту нравится играть в немецкоговорящей сфере.

В сезоне-2020/21 Собослои провел 12 матчей за «Зальцбург», на его счету 5 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего венгра в 25 миллионов евро.

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