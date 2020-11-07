Агент подтвердил интерес «Арсенала» к Собослои
Агент полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослои, Матиас Эстергази подтвердил интерес к футболисту со стороны лондонского «Арсенала».
— Интерес «Арсенала» к Доминику реален, — приводит The Sun слова Эстергази. — Однако самому футболисту нравится играть в немецкоговорящей сфере.
В сезоне-2020/21 Собослои провел 12 матчей за «Зальцбург», на его счету 5 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего венгра в 25 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.