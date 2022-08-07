Агент Паулу Барбоза — о поведении Роналду: «Он хочет форсировать расторжение контракта с «МЮ»

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» объяснил, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вышел с первых минут в матче 1-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«Всем известно, что Роналду недоволен тем, что пока остается в «МЮ». Он своеобразно показывает свое недовольство. Нет, это не идет на пользу. Роналду играет не один. В команде есть правила, любой игрок должен уважать решение тренера. Он продолжает конфликт, который сам создал. В предыдущем матче он ушел во время перерыва, сегодня опять показал свое недовольство. Он проверяет терпение руководства команды. Думаю, он хочет форсировать расторжение контракта с клубом. Как закончится эта ситуация? Вопрос к терпению «МЮ». Поведение Роналду его дискредитирует. Это не самый лучший способ», — сказал Барбоза «СЭ».

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных, чем остался крайне недоволен. Португалец появился на поле в начале второго тайма.