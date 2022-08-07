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Сегодня, 20:03

Агент Паулу Барбоза — о поведении Роналду: «Он хочет форсировать расторжение контракта с «МЮ»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» объяснил, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вышел с первых минут в матче 1-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«Всем известно, что Роналду недоволен тем, что пока остается в «МЮ». Он своеобразно показывает свое недовольство. Нет, это не идет на пользу. Роналду играет не один. В команде есть правила, любой игрок должен уважать решение тренера. Он продолжает конфликт, который сам создал. В предыдущем матче он ушел во время перерыва, сегодня опять показал свое недовольство. Он проверяет терпение руководства команды. Думаю, он хочет форсировать расторжение контракта с клубом. Как закончится эта ситуация? Вопрос к терпению «МЮ». Поведение Роналду его дискредитирует. Это не самый лучший способ», — сказал Барбоза «СЭ».

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных, чем остался крайне недоволен. Португалец появился на поле в начале второго тайма.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 2 : 1
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 0 : 1
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 2
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 1 : 2
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 0 : 2
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Г
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

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