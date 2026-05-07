Агент Холанна Пимента: «У «Манчестер Сити» большой опыт, им ничего особо не нужно, у них все есть»

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна Рафаэла Пимента оценила сложность переговоров с этим английским клубом.

«В «Сити» очень серьезны, очень организованны. Они очень большие. Они знают, что делают, у них большой опыт, им ничего особо не нужно, у них все есть. Так что у нас нет рычагов влияния», — цитирует агента ESPN.

В январе 2025 года 25-летний норвежец продлил контракт с «Сити» до 30 июня 2034 года.

«Холанн очень похож на нас, футбольных агентов. В своем поведении — он очень неформален, очень комфортно себя чувствует, очень расслаблен, очень скромен. Футбол для него — самая серьезная игра, в которую можно играть.

Думаю, у людей часто складывается впечатление, что работа футболиста легче, чем это есть на самом деле. Я часто говорю, что футболисты высокого уровня должны быть очень умными, так что не стоит недооценивать интеллект тех, кто находится на вершине пирамиды. Он должен быть очень предан своему делу», — добавила агент про своего клиента.

Холанн в сезоне-2025/26 в 49 матчах забил 36 голов и отдал 7 результативных передач. Он играет за «Сити» с июля 2022 года.

