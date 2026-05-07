Сегодня, 07:42

Агент Холанна Пимента: «У «Манчестер Сити» большой опыт, им ничего особо не нужно, у них все есть»

Павел Лопатко

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна Рафаэла Пимента оценила сложность переговоров с этим английским клубом.

«В «Сити» очень серьезны, очень организованны. Они очень большие. Они знают, что делают, у них большой опыт, им ничего особо не нужно, у них все есть. Так что у нас нет рычагов влияния», — цитирует агента ESPN.

В январе 2025 года 25-летний норвежец продлил контракт с «Сити» до 30 июня 2034 года.

«Холанн очень похож на нас, футбольных агентов. В своем поведении — он очень неформален, очень комфортно себя чувствует, очень расслаблен, очень скромен. Футбол для него — самая серьезная игра, в которую можно играть.

Думаю, у людей часто складывается впечатление, что работа футболиста легче, чем это есть на самом деле. Я часто говорю, что футболисты высокого уровня должны быть очень умными, так что не стоит недооценивать интеллект тех, кто находится на вершине пирамиды. Он должен быть очень предан своему делу», — добавила агент про своего клиента.

Холанн в сезоне-2025/26 в 49 матчах забил 36 голов и отдал 7 результативных передач. Он играет за «Сити» с июля 2022 года.

«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 23 7 5 67-26 76
2
 Ман. Сити 34 21 8 5 69-32 71
3
 МЮ 35 18 10 7 63-48 64
4
 Ливерпуль 35 17 7 11 59-47 58
5
 Астон Вилла 35 17 7 11 48-44 58
6
 Борнмут 35 12 16 7 55-52 52
7
 Брентфорд 35 14 9 12 52-46 51
8
 Брайтон 35 13 11 11 49-42 50
9
 Эвертон 35 13 9 13 44-44 48
10
 Челси 35 13 9 13 54-48 48
11
 Фулхэм 35 14 6 15 44-49 48
12
 Сандерленд 35 12 11 12 37-46 47
13
 Ньюкасл 35 13 6 16 49-51 45
14
 Лидс 35 10 13 12 47-52 43
15
 Кр. Пэлас 34 11 10 13 36-42 43
16
 Нот. Форест 35 11 9 15 44-46 42
17
 Тоттенхэм 35 9 10 16 45-54 37
18
 Вест Хэм 35 9 9 17 42-61 36
19
 Бернли 35 4 8 23 35-71 20
20
 Вулверхэмптон 35 3 9 23 25-63 18
Результаты / календарь
9.05 14:30 Ливерпуль – Челси - : -
9.05 17:00 Брайтон – Вулверхэмптон - : -
9.05 17:00 Фулхэм – Борнмут - : -
9.05 17:00 Сандерленд – МЮ - : -
9.05 19:30 Ман. Сити – Брентфорд - : -
10.05 16:00 Бернли – Астон Вилла - : -
10.05 16:00 Кр. Пэлас – Эвертон - : -
10.05 16:00 Нот. Форест – Ньюкасл - : -
10.05 18:30 Вест Хэм – Арсенал - : -
11.05 22:00 Тоттенхэм – Лидс - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Эрлинг Холанн
 25
Игор Тиаго
 22
Жоао Педро
 15
Бруну Фернандеш
 19
Райан Шерки
 11
Джаррод Боуэн
 10
Кристиан Ромеро
 23 1 9
Мойсес Кайседо
 30 1 10
Микки ван де Вен
 32 1 8
