Агент Холанна Пимента: «У «Манчестер Сити» большой опыт, им ничего особо не нужно, у них все есть»
Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна Рафаэла Пимента оценила сложность переговоров с этим английским клубом.
«В «Сити» очень серьезны, очень организованны. Они очень большие. Они знают, что делают, у них большой опыт, им ничего особо не нужно, у них все есть. Так что у нас нет рычагов влияния», — цитирует агента ESPN.
В январе 2025 года 25-летний норвежец продлил контракт с «Сити» до 30 июня 2034 года.
«Холанн очень похож на нас, футбольных агентов. В своем поведении — он очень неформален, очень комфортно себя чувствует, очень расслаблен, очень скромен. Футбол для него — самая серьезная игра, в которую можно играть.
Думаю, у людей часто складывается впечатление, что работа футболиста легче, чем это есть на самом деле. Я часто говорю, что футболисты высокого уровня должны быть очень умными, так что не стоит недооценивать интеллект тех, кто находится на вершине пирамиды. Он должен быть очень предан своему делу», — добавила агент про своего клиента.
Холанн в сезоне-2025/26 в 49 матчах забил 36 голов и отдал 7 результативных передач. Он играет за «Сити» с июля 2022 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|23
|7
|5
|67-26
|76
|
2
|Ман. Сити
|34
|21
|8
|5
|69-32
|71
|
3
|МЮ
|35
|18
|10
|7
|63-48
|64
|
4
|Ливерпуль
|35
|17
|7
|11
|59-47
|58
|
5
|Астон Вилла
|35
|17
|7
|11
|48-44
|58
|
6
|Борнмут
|35
|12
|16
|7
|55-52
|52
|
7
|Брентфорд
|35
|14
|9
|12
|52-46
|51
|
8
|Брайтон
|35
|13
|11
|11
|49-42
|50
|
9
|Эвертон
|35
|13
|9
|13
|44-44
|48
|
10
|Челси
|35
|13
|9
|13
|54-48
|48
|
11
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|44-49
|48
|
12
|Сандерленд
|35
|12
|11
|12
|37-46
|47
|
13
|Ньюкасл
|35
|13
|6
|16
|49-51
|45
|
14
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47-52
|43
|
15
|Кр. Пэлас
|34
|11
|10
|13
|36-42
|43
|
16
|Нот. Форест
|35
|11
|9
|15
|44-46
|42
|
17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45-54
|37
|
18
|Вест Хэм
|35
|9
|9
|17
|42-61
|36
|
19
|Бернли
|35
|4
|8
|23
|35-71
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|35
|3
|9
|23
|25-63
|18
|9.05
|14:30
|Ливерпуль – Челси
|- : -
|9.05
|17:00
|Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|9.05
|17:00
|Фулхэм – Борнмут
|- : -
|9.05
|17:00
|Сандерленд – МЮ
|- : -
|9.05
|19:30
|Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|10.05
|16:00
|Бернли – Астон Вилла
|- : -
|10.05
|16:00
|Кр. Пэлас – Эвертон
|- : -
|10.05
|16:00
|Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|10.05
|18:30
|Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|11.05
|22:00
|Тоттенхэм – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Жоао Педро
Челси
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|30
|1
|10
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|32
|1
|8