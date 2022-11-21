Агент Холанна рассказала главную причину перехода норвежца в «Манчестер Сити»

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна Рафаэла Пимента рассказала о главной причине перехода норвежца в клуб АПЛ.

«Выбор Холанна присоединиться к «Манчестер Сити» был, прежде всего, техническим. Когда Гвардиола и «Сити» дали гарантии его использования на поле, переговоры продвинулись вперед. Прецедент Ибрагимовича не принимали во внимание», — цитирует агента журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Ранее Пимента ответила на вопрос, есть ли у форварда отступные в контракте с «Ман Сити».

Холанн в этом сезоне провел за «горожан» 18 матчей, забил 23 гола и отдал 3 результативных передачи.

Его контракт с «Ман Сити» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего норвежца в 170 миллионов евро.