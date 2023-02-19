Агент Холанна: «Его стоимость 1 миллиард евро. Я серьезно считаю это ценой за игрока»

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна Рафаэла Пимента озвучила трансферную стоимость игрока.

«Стоимость Эрлина Холанна оценивается в 1 миллиард евро. Я серьезно. Я считаю это ценой за игрока», — цитирует Пименту Telefoot.

Холанн перешел в «МанСити» летом прошлого года. В этом сезоне он провел за клуб 31 матч, забил 32 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего норвежца в 170 миллионов евро.