Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна Рафаэла Пимента ответила на вопрос о том, есть ли отступные в контракте форварда.

— Есть ли у Холанна отступные в «Манчестер Сити»? Это обязательный вопрос.

— Вам приходится задавать такие вопросы, это очень интересно. Если я ничего не отвечу, то это точно как-то интерпретируют. Но если я скажу, это тоже произойдет. Как юрист я знаю, что не имею права что-либо отвечать. Но еще я знаю, что даже если ничего не скажу, про это напишет кто-то другой, — цитирует агента Marca.

Холанн в этом сезоне провел за «горожан» 18 матчей, забил 23 гола и отдал 3 результативных передачи.

Его контракт с «Ман Сити» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего норвежца в 170 миллионов евро.