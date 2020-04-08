Агент Месута Езила посоветовал игрокам АПЛ не идти на урезание зарплат

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Езила, Эркут Согют заявил, что футболистам чемпионата Англии не нужно соглашаться на снижение зарплат в связи с пандемией коронавируса.

— Я бы не советовал игрокам соглашаться на урезание зарплат, поскольку неизвестно, что может произойти завтра, — приводит The Sun слова Согюта. — Непонятно, будет ли доигран сезон, будут ли действовать спонсорские контракты клубов. Мы узнаем, как вся эта ситуация повлияет на клубы, но не ранее, чем через полгода. На мой взгляд, отсрочка платежей — неплохой вариант, но соглашаться на сокращение зарплаты не нужно, потому что клубы могут заработать те же деньги, что и год назад. Политики предлагают футболистам внести свой вклад в борьбу с проблемой, но таким образом лишь отвлекают внимание от себя, поскольку сами не в состоянии защитить даже врачей. Легко говорить, что игроки — жадные люди, хотя многие из них занимаются благотворительностью.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.