Агент Лукаку не исключил возвращения форварда в Италию
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку не исключил возвращения футболиста в чемпионат Италии.
«Однажды мы наверняка вновь увидим Ромелу в Италии, потому что ему нравится эта страна. Но сейчас Лукаку наслаждается временем в «Челси», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Пасторелло.
Romelu Lukaku's agent Federico Pastorello: «One day we will see Lukaku back in Serie A, because he loves Italy. But now it's time for Chelsea to enjoy Romelu», he told @tuttosport. ? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2021
«Marina Granovskaia deserves the best. She is very serious, she never bluffs». #Chelsea
Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 он провел за лондонскую команду 15 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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