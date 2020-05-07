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Агент Лероя Сане — о возможном переходе игрока в «Баварию»: «Для клуба и бундеслиги это был бы замечательный момент»

05:34
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Представитель нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане Дамир Смолян считает, что «Бавария» и весь чемпионат Германии выиграют, если мюнхенцы подпишут немца.

— Для «Баварии» и бундеслиги это был бы замечательный момент, очень сильный момент, — цитирует Sport 1 Смоляна. — Лерой — игрок, у которого есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Чтобы реализовать эту мечту, он очень много работает над собой. Он вернется в форме после травмы.

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