Представитель нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане Дамир Смолян считает, что «Бавария» и весь чемпионат Германии выиграют, если мюнхенцы подпишут немца.

— Для «Баварии» и бундеслиги это был бы замечательный момент, очень сильный момент, — цитирует Sport 1 Смоляна. — Лерой — игрок, у которого есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Чтобы реализовать эту мечту, он очень много работает над собой. Он вернется в форме после травмы.