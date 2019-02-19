Агент: "Кардифф" выставляет меня монстром в связи с гибелью Салы"

Агент Вилли Маккей, принимавший участие в трансфере форварда Эмилиано Салы из "Нанта" в "Кардифф", заявил, что клуб из Уэльса выставляет его монстром в ситуации с гибелью футболиста. Ранее сообщалось, что именно он выбрал самолет, на котором 28-летний игрок отправился в Великобританию.

- "Кардифф" пытается меня опозорить, но я буду защищаться, - приводит слова Маккея L'Equipe. - Не знал, как меня примут на похоронах Салы, ведь "Кардифф" выставил меня монстром. Они используют СМИ, которые пишут, что именно я организовал перелет Салы. Однако я познакомился с его братом и выразил ему соболезнования. Готов рассказать все об этой истории.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров. 4 февраля обломки самолета были обнаружены на дне океана у острова Гернси.

Все о чемпионате Англии - здесь