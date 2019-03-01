Агент: "Кардифф" купил Салу за 17 миллионов евро и предоставил его самому себе"

Футбольный агент Вилли Маккей считает, что "Кардифф Сити" должен был внимательнее отнестись к своему новичку Эмилиано Сале, которого 19 января подписал из "Нанта". 21 января 28-летний аргентинец разбился на частном самолете, который упал в Ла Манш, когда летел из Нанта в Кардифф.

– Салу оставили без внимания, – цитирует ВВС Маккея, который помогал провести сделку. – Он был предоставлен сам себе, самостоятельно организовал себе поездку. Никто в "Кардиффе" ничего не сделал, им было все равно. Они покупают игрока за 17 миллионов евро, а потом просто оставляют его в отеле, чтобы он сам залез в компьютер и поискал себе подходящий рейс. "Кардифф" до сих пор ведет себя постыдным образом.

Отметим, что клуб из Уэльса сообщил, что предлагал Сале коммерческий рейс, но он отказался, чтобы успеть попрощаться с партнерами по "Нанту".