Агент Игало сообщил, что форвард близок к продлению аренды в «МЮ»

Лади Салами, агент нападающего Одиона Игало, выступающего за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Шанхай Шеньхуа», рассказал, что игрок близок к продлению арендного соглашения.

— С одной стороны, Одион отлично чувствует себя в Манчестере и близок к соглашению по зарплате, — приводит FootMercato слова Салами. — Переговоры с китайской стороной тоже идут хорошо. С другой, с учетом последних указаний в восточных странах, практически невозможно предложить требуемые условия.

Игало выступает за «МЮ» с зимы 2020 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за команду. Арендное соглашение с английским клубом заканчивается 31 мая.