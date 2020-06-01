Агент Игало: «Мы близки к продлению аренды с «МЮ» до января 2021 года»

Атта Анеке, агент форварда «Манчестер Юнайтед» Одиона Игало, рассказал о том, что аренда игрока будет продлена. Права на игрока принадлежат «Шанхай Шеньхуа».

— Мы близки к соглашению о продлении аренды, — приводит слова Анеке Nettavisen. — Это значит, что Игало останется в «МЮ» до января 2021 года.

Игало выступает за «МЮ» с зимы 2020 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за команду. Арендное соглашение с английским клубом закончилось 31 мая.