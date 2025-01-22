Агент Хусанова: «Он входит в топ-5 центральных защитников Европы в возрасте до 23 лет»
Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, в интервью «СЭ» объяснил, почему его клиент оказался в команде Хосепа Гвардиолы.
— Чем Хусанов прежде всего привлек внимание Хосепа Гвардиолы?
— Наверное, этот вопрос лучше задать Пепу, а не мне. Он со мной такими соображениями не делился. (Улыбается.) Но в моем понимании «Сити» привлекло то, что Абдукодир — игрок молодой, физически сильный, в единоборствах цепкий. Никому не уступает. Такой защитник нужен был Пепу. По всем показателям Хусанов входил в топ-5 лучших центральных защитников до 23 лет в Европе. Я вам даже больше скажу. У всех клубов, которые на нас выходили, Абдукодир стоял на первом месте в списке. Не второй, не третий, а именно первый!
— И у «Сити»?
— Да, и у «Сити» он шел первым в шорт-листе. «Ньюкасл» вообще говорил: «Нам только он нужен и больше никто»!
— Аббос Файзуллаев из ЦСКА не так давно сказал, что Хусанов развивает скорость 35 километров в час. Ракета?
— Даже не 35, а 37 километров в час. В чемпионате Франции, матч сейчас не вспомню, он убегал от одного нападающего, японца, именно на такой скорости. Очень быстрый. В единоборствах очень сильный, никому не уступает. Можете посмотреть его статистику выступлений в лиге 1 в первом круге. Все сразу станет понятно.
— А не слишком ли быстро развивается карьера Хусанова? Ведь еще в 2023 году он играл в чемпионате Белоруссии за «Энергетик-БГУ».
— Значит, люди, которые были вокруг него, и он сам сделали правильные шаги в плане развития карьеры. Значит, мы не ошиблись.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|
2
|Арсенал
|22
|12
|8
|2
|43-21
|44
|
3
|Нот. Форест
|22
|13
|5
|4
|33-22
|44
|
4
|Челси
|22
|11
|7
|4
|44-27
|40
|
5
|Ман. Сити
|22
|11
|5
|6
|44-29
|38
|
6
|Ньюкасл
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|
7
|Борнмут
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|
8
|Астон Вилла
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|
9
|Брайтон
|22
|8
|10
|4
|35-30
|34
|
10
|Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|
11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|
13
|МЮ
|22
|7
|5
|10
|27-32
|26
|
14
|Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|
15
|Тоттенхэм
|22
|7
|3
|12
|45-35
|24
|
16
|Эвертон
|21
|4
|8
|9
|18-28
|20
|
17
|Вулверхэмптон
|22
|4
|4
|14
|32-51
|16
|
18
|Ипсвич
|22
|3
|7
|12
|20-43
|16
|
19
|Лестер
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|
20
|Саутгемптон
|22
|1
|3
|18
|15-50
|6
|25.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|- : -
|25.01
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|25.01
|18:00
|
Ливерпуль – Ипсвич
|- : -
|25.01
|18:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
|25.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|25.01
|20:30
|
Ман. Сити – Челси
|- : -
|26.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|- : -
|26.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|- : -
|26.01
|19:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|26.01
|22:00
|
Фулхэм – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|18
|1
|5