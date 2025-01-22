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Сегодня, 10:15

Агент Хусанова: «Он входит в топ-5 центральных защитников Европы в возрасте до 23 лет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, в интервью «СЭ» объяснил, почему его клиент оказался в команде Хосепа Гвардиолы.

— Чем Хусанов прежде всего привлек внимание Хосепа Гвардиолы?

— Наверное, этот вопрос лучше задать Пепу, а не мне. Он со мной такими соображениями не делился. (Улыбается.) Но в моем понимании «Сити» привлекло то, что Абдукодир — игрок молодой, физически сильный, в единоборствах цепкий. Никому не уступает. Такой защитник нужен был Пепу. По всем показателям Хусанов входил в топ-5 лучших центральных защитников до 23 лет в Европе. Я вам даже больше скажу. У всех клубов, которые на нас выходили, Абдукодир стоял на первом месте в списке. Не второй, не третий, а именно первый!

— И у «Сити»?

— Да, и у «Сити» он шел первым в шорт-листе. «Ньюкасл» вообще говорил: «Нам только он нужен и больше никто»!

— Аббос Файзуллаев из ЦСКА не так давно сказал, что Хусанов развивает скорость 35 километров в час. Ракета?

— Даже не 35, а 37 километров в час. В чемпионате Франции, матч сейчас не вспомню, он убегал от одного нападающего, японца, именно на такой скорости. Очень быстрый. В единоборствах очень сильный, никому не уступает. Можете посмотреть его статистику выступлений в лиге 1 в первом круге. Все сразу станет понятно.

— А не слишком ли быстро развивается карьера Хусанова? Ведь еще в 2023 году он играл в чемпионате Белоруссии за «Энергетик-БГУ».

— Значит, люди, которые были вокруг него, и он сам сделали правильные шаги в плане развития карьеры. Значит, мы не ошиблись.

Абдукодир Хусанов. «Гвардиола сказал Абдукодиру: «Учи английский!» Как узбекский талант Хусанов попал в «Манчестер Сити»

ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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Агент Хусанова: «Сити» отдаст Абдукодира в аренду? А зачем тогда заплатил 50 миллионов?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
6
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 22 4 4 14 32-51 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
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38 тур
25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 - : -
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 - : -
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
26.01 17:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
26.01 19:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
26.01 22:00
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 18 1 5
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