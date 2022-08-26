Агент Гбамена заявил, что у игрока был вариант остаться в РПЛ

Агент Жан-Филиппа Гбамена Бернар Коллиньон в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о том, была ли у него возможность остаться в России после окончания аренды из «Эвертона».

«Несмотря на то что Гбамен переходит в «Трабзонспор», игроку до сих пор очень жаль, что он не смог продолжить свое выступление за ЦСКА. Тем более что у Жана-Филиппа был вариант остаться в России», — сказал Коллиньон «СЭ».

Ранее агент Гбамена сообщил об аренде полузащитника в «Трабзонспор».

В этом сезоне 26-летний футболист не провел ни одного матча в АПЛ. Контракт игрока с «Эвертоном» рассчитан до лета 2024 года.