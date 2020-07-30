Агент полузащитника «Арсенала» Месута Езила, Эркют Согют поделился мнением о будущем футболиста.

— Не думаю, что положение Месута в «Арсенале» изменится до 2021 года, — цитирует Goal.com Согюта. — Пока у него есть контракт, он будет оставаться в команде. Вероятность ухода Езила из «Арсенала» в 2021 году — 90 процентов. Поедет ли он в Азию, Америку или Турцию? Вполне возможно.

Езил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В сезоне-2019/20 он провел за команду 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.