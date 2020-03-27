Агент Езила прокомментировал возможный переход футболиста в «Фенербахче»

Агент Месута Езила Эркут Согют прокомментировал информацию о том, что 31-летний полузащитник может уйти из «Арсенала» в турецкий «Фенербахче».

— В футболе никогда ничего не известно точно, — цитирует Goal.com Согюта. — В первую очередь, невозможно предсказать переходы футболистов. Ранее я говорил, что Месут счастлив в «Арсенале», что у него есть контракт, и он не собирается уходить из команды до его завершения. Посмотрим, как сложится его будущее, когда соглашение истечет.

На счету Езила 1 гол и 3 результативных передачи в 23 матчах за «канониров» в сезоне-2019/20. Контракт немца с «Арсеналом» действует до конца июня 2021 года.