Агент Езила подтвердил интерес «Фенербахче» к игроку

Эркют Согют, агент полузащитника «Арсенала» Месута Езила подтвердил интерес к футболисту со стороны «Фенербахче».

«Да, у нас были встречи с представителями «Фенербахче», интерес от клуба есть. Однако до января мы не можем официально вести переговоры. Сейчас ничего не изменилось, Месут все еще планирует закончить сезон в «Арсенале», — приводит Fanatik слова Согюта.

Езил не появлялся на поле в сезоне-2020/21. «Арсенал» принял решение вывести 32-летнего полузащитника из заявки во всех турнирах. Контракт хавбека с «канонирами» действует до конца июня 2021 года.