Агент Езила: «Нет шансов, что Месут покинет «Арсенал» до окончания контракта с клубом»

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Езила, Эркут Согют заявил, что немецкий футболист не покинет команду до окончания контракта.

— Сейчас даже не говорим с Месутом о его будущем, потому что у него остался еще один год по контракту с «Арсеналом», — приводит iNews слова Согюта. — У него впереди еще 15 месяцев в «Арсенале». Пока контракт не закончится, Месут не уйдет из «Арсенала». Нет шансов, что его уход из команды случится раньше.

«Арсенал» купил Езила у «Реала» летом 2013 года за 47 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету 31-летнего немца 1 гол и 2 результативных передачи в 22 матчах за «канониров». Его контракт с «Арсеналом» заканчивается в конце июня 2021 года.