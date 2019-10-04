Агент Эриксена проведет переговоры с «Реалом»

«Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену. Агент 27-летнего датчанина в ближайшие дни собирается провести переговоры с представителями мадридского клуба, сообщает The Guardian.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает летом 2020 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в семи матчах, в которых забил один гол и отличился одной результативной передачей.

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