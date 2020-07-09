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Агент де Брейне: «Кевин не думает о трансфере»

9 июля 2020, 17:42
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Патрик де Костер, агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне, поделился мнением о возможном бане клуба в Лиге чемпионов.

— На данный момент его это совсем не беспокоит, — приодит слова де Костера Sporza. — У него все еще есть трехлетний контракт с командой мирового уровня. Он в клубе и городе, где чувствует себя хорошо и его ценят.

Он не думает о трансфере. В футболе всегда есть неформальный интерес к качественному игроку, будь то де Брюйне, Месси, Роналду или Гризманн.

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