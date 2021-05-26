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Агент Бэйла прокомментировал слухи о возможно завершении карьеры футболистом

14:07
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Джонатан Барнет, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал слухи о том, что футболист готов завершить карьеру после Евро-2020.

Ранее появилась информация, что Бэйлу надоело давление, поэтому он намерен разорвать контракт с «Реалом» и посвятить себя гольфу.

«Извините, я такой журналистский бред не комментирую», — цитирует Барнета talkSPORT.

В минувшем сезоне Бэйл выступал на правах аренды в «Тоттенхэме» и забил 11 голов в 20 матчах АПЛ, а также отдал 2 результативные передачи.

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