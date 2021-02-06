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Агент Бэйла: «Абрамович — лучшее, что случилось с АПЛ, теперь это лучшая лига в мире»

11:00
Роман Абрамович. Фото AFP
Роман Абрамович. Фото AFP
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Агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, Джонатан Барнетт оценил вклад владельца «Челси» Романа Абрамовича в развитие английского футбола.

«Абрамович проделал великолепную работу. Когда он пришел, «Челси» был бедным клубом, лига испытывала проблемы. Он вложил деньги в «Челси», дал деньги другим клубам и трансформировал игру. Абрамович — лучшее, что случалось с АПЛ, теперь это лучшая лига мира. Правда, в Англии есть плохая черта — рушить то, что построено», — цитирует Mirror Барнетта.

Абрамович купил «Челси» летом 2003 года. При нем команда 5 раз выиграла чемпионат и Кубок Англии, дважды становилась победителем Лиги Европы и один раз выигрывала Лигу чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/gareth-bales-agent-jonathan-barnett-23445111

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