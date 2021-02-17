Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, высказался о положении своего клиента в лондонском клубе.

«Его карьера близится к концу. Вам стоит спросить у Моуринью, почему Бэйл не играет.

Когда спрашивают, что случилось с Бэйлом... Он выиграл больше трофеев за рубежом, чем любой другой британский футболист. В плане финансов у него все очень хорошо, он обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь», — цитирует агента Football London.

Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», перешел в лондонский клуб на правах аренды перед началом сезона. 31-летний валлиец провел 7 матчей в АПЛ в этом сезоне и забил 1 гол.