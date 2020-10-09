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Агент Бернарда: «Эвертон» не согласился отпускать его даже в аренду. Думаю, он уйдет в январе"

11:48
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Агент Адриано Спадото, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Бернарда, заявил, что его клиент покинет команду в январе. Ранее сорвался переход 28-летнего бразильца в «Рому».

— Мы пытались убедить «Эвертон» отпустить его, но английский клуб не согласился даже на вариант с арендой, — приводит LaRoma24 слова Спадото. -В январе Бернард может уйти за сумму около 7 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Бернард провел за «Эвертон» 2 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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