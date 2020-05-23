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Агент Агуэро опроверг переговоры с «Интером»

15:49

Агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, Эрнан Регуэра опроверг информацию о переговорах по поводу перехода аргентинца в «Интер».

— У Серхио контракт с «Ман Сити» до 2021 года, до этого момента он никуда не уйдет, — приводит Football Italia слова Регуэры. — Посмотрим, что произойдет после. В данный момент могу сказать, что не говорил с «Интером» по очень простой причине: Агуэро счастлив в Манчестере и не собирается менять команду.

На счету Агуэро 23 гола и 3 результативных передачи в 30 матчах за «Манчестер Сити» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего аргентинца в 52 миллиона евро.

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