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Агбонлахор считает, что заслуги Роналду не оправдывают его поведение в матче против «Тоттенхэма»

Алина Савинова
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Английский нападающий Габриэль Агбонлахор поделился мнением о поведении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Если Роналду не принимает участие в матче, значит, в команде много других хороших игроков. Эланга и Рэшфорд также могут быть привлечены к играм.

Я видел много матчей «ПСЖ», и Месси меняли в каждой игре. У него нет ремня безопасности. Он уходит, пожимает руку своему менеджеру, а затем садится на скамейку запасных. То, что ты такой выдающийся игрок, еще не означает, что можно думать: «Меня нельзя сбить с толку, я Роналду», — цитирует Talksport английского форварда.

37-летний футболист демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

Позже стало известно, что главный тренер команды Эрик тен Хаг собирался выпустить португальца на поле, но Роналду сам отказался.

22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Португальский футболист не включен в заявку на матч.

Источник: https://talksport.com/football/1223852/cristiano-ronaldo-manchester-united-lionel-messi-gabby-agbonlahor/
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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Криштиану Роналду отказался выходить на замену в конце матча «МЮ» с «Тоттенхэмом»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
9
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
10
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
11
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
17
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
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Айван Тони

Брентфорд

 8
П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
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Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
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Арсенал

 4
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 8 1 1
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