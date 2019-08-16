Адриан получил травму из-за фаната во время празднований. «Ливерпуль» потерял второго вратаря за неделю

Голкипер «Ливерпуля» Адриан может не сыграть в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона», утверждает корреспондент The Times Пол Джойс в своем Twitter. 32-летний испанец получил повреждение во время празднования после победы над «Челси» в серии пенальти в Суперкубке УЕФА в Стамбуле.

После того, как Адриан отразил решающий 11-метровый, к нему устремилась вся команда. Также на поле оказался один из фанатов, который побежал к футболистам. Его пытался остановить стюард, однако в результате болельщик врезался во вратаря «Ливерпуля».

«Я не понимаю, почему в мире всеобщей социализации, когда мы находимся все вместе, болельщик легко перепрыгнул через ограду, поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Теперь она опухла», — приводит слова Клоппа Daily Mirror.

Ранее травму получил основной голкипер Алиссон. В матче 2-го тура в составе «Ливерпуля» может появиться 35-летний вратарь Энди Лонерган. Встреча с «Саутгемптоном» пройдет 17 августа.