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Адриан получил травму из-за фаната во время празднований. «Ливерпуль» потерял второго вратаря за неделю

16 августа 2019, 13:16
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Голкипер «Ливерпуля» Адриан может не сыграть в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона», утверждает корреспондент The Times Пол Джойс в своем Twitter. 32-летний испанец получил повреждение во время празднования после победы над «Челси» в серии пенальти в Суперкубке УЕФА в Стамбуле.

После того, как Адриан отразил решающий 11-метровый, к нему устремилась вся команда. Также на поле оказался один из фанатов, который побежал к футболистам. Его пытался остановить стюард, однако в результате болельщик врезался во вратаря «Ливерпуля».

«Я не понимаю, почему в мире всеобщей социализации, когда мы находимся все вместе, болельщик легко перепрыгнул через ограду, поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Теперь она опухла», — приводит слова Клоппа Daily Mirror.

Удивительное невезение случилось с «Ливерпулем». Компанию Алиссону в лазарете составит запасной голкипер Адриан, который получил травму при столкновении с болельщиком после победы в Суперкубке УЕФА. Теперь Клоппу придется поставить в ворота 35-летнего Энди Лонергана — вратаря, ещё несколько дней назад просто тренировавшегося с «мерсисайдцами», без официального контракта! Звучит как начало спортивного фильма.? #ливерпуль #травма #лонерган #спортэкспресс #сэ #вратарь #sportexpress #liverpool #injury

Публикация от Sport-Еxpress/Спорт-Экспресс (@sport_express)

Ранее травму получил основной голкипер Алиссон. В матче 2-го тура в составе «Ливерпуля» может появиться 35-летний вратарь Энди Лонерган. Встреча с «Саутгемптоном» пройдет 17 августа.

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