Адриан получил травму из-за фаната во время празднований. «Ливерпуль» потерял второго вратаря за неделю
Голкипер «Ливерпуля» Адриан может не сыграть в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона», утверждает корреспондент The Times Пол Джойс в своем Twitter. 32-летний испанец получил повреждение во время празднования после победы над «Челси» в серии пенальти в Суперкубке УЕФА в Стамбуле.
После того, как Адриан отразил решающий 11-метровый, к нему устремилась вся команда. Также на поле оказался один из фанатов, который побежал к футболистам. Его пытался остановить стюард, однако в результате болельщик врезался во вратаря «Ливерпуля».
«Я не понимаю, почему в мире всеобщей социализации, когда мы находимся все вместе, болельщик легко перепрыгнул через ограду, поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Теперь она опухла», — приводит слова Клоппа Daily Mirror.
Удивительное невезение случилось с «Ливерпулем». Компанию Алиссону в лазарете составит запасной голкипер Адриан, который получил травму при столкновении с болельщиком после победы в Суперкубке УЕФА. Теперь Клоппу придется поставить в ворота 35-летнего Энди Лонергана — вратаря, ещё несколько дней назад просто тренировавшегося с «мерсисайдцами», без официального контракта! Звучит как начало спортивного фильма.? #ливерпуль #травма #лонерган #спортэкспресс #сэ #вратарь #sportexpress #liverpool #injury
Ранее травму получил основной голкипер Алиссон. В матче 2-го тура в составе «Ливерпуля» может появиться 35-летний вратарь Энди Лонерган. Встреча с «Саутгемптоном» пройдет 17 августа.
Klopp says Adrian a doubt for Southampton with swollen ankle after being injured by a fan who ran on the pitch during Super Cup final celebrations— paul joyce (@_pauljoyce) August 16, 2019