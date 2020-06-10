Адриан не намерен уходить из «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Адриан заявил, что не намерен покидать команду в ближайшее время.

— В данный момент вижу себя в «Ливерпуле», — цитирует El Desmarque Адриана. — У меня впереди еще много лет в футболе. Я подписал контракт с «Ливерпулем» на два года с возможностью продления еще на один. Не хочу что-либо менять прямо сейчас.

«Ливерпуль» подписал Адриана летом 2019 года в качестве свободного агента. Он провел за мерсисайдцев 18 матчей (3 — «на ноль») и пропустил 24 мяча.