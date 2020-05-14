Вратарь «Ливерпуля» Адриан заявил, что не опасается возобновления сезона-2019/20 в Англии, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса.

— Вовсе не испытываю страха насчет возобновления сезона, — приводит Goal.com слова Адриана. — Скорее, есть чувство уважения и ответственности. Ситуация серьезная, но мы профессионалы и должны выполнять свою работу. На этой неделе было много важных совещаний. Нам разрешили тренироваться в маленьких группах со следующего понедельника, ожидается, что АПЛ возобновят в середине июня. Тем не менее, сейчас ситуация серьезна. Нужно совладать с ростом числа умирающих от коронавируса.

По последним данным Worldometers, в Великобритании зарегистрировано 229 705 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 33 186 летальных исходов.