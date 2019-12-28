Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Адама Траоре: «Вулверхэмптон» — потрясающая команда»

02:15

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:2) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Форвард забил один из голов.

— Эта команда потрясающая, — приводит слова Траоре BBC. — Мы боремся до конца, какой бы ни была ситуация. Это то, что мы сделали сегодня, я так рад за команду. Каждый из нас работал усердно, мы верили, что сможем добиться такого результата.

Как играть с «Ливерпулем»? Это отличная команда, у нее много очков в запасе. Мы будем бороться.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир