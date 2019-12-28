Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:2) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Форвард забил один из голов.

— Эта команда потрясающая, — приводит слова Траоре BBC. — Мы боремся до конца, какой бы ни была ситуация. Это то, что мы сделали сегодня, я так рад за команду. Каждый из нас работал усердно, мы верили, что сможем добиться такого результата.

Как играть с «Ливерпулем»? Это отличная команда, у нее много очков в запасе. Мы будем бороться.