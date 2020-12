Адама Траоре совершил больше всех удачных обводок в АПЛ

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре — лучший по удачным обводкам в чемпионате Англии, сообщает статистический портал Opta.

24-летний испанец за год совершил 142 удачных действия. На втором месте полузащинтик «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен (96 удачных обводок), на третьем — форвард «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа (81 успешная попытка).

142 — Adama Traor? completed more dribbles in the Premier League than any other player in 2020. On January 1st, he completed 14 in a game against Watford; the most by a player in a Premier League game since Opta have this data available (since 03-04). Locomotive. #OptaReview2020 pic.twitter.com/K8KTQb40ki