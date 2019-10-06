Адама Траоре — о дубле в ворота «Ман Сити»: «Вся команда проделала большую работу»
18:16
Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 8-го тура чемпионата Англии. «Волки» победили 2:0, Траоре забил оба мяча.
— Я счастлив, мы усердно трудились все 90 минут. Не только я, но и вся команда проделала большую работу, — цитирует BBC Траоре. — Главное, что мы не сдавались. Сегодня мы боролись до конца.
Я рад за команду, тренера. Мы не добивались результата в течение сезона, но если мы продолжим работать, это придет.
Я играл на разных позициях и продолжаю прогрессировать на разных амплуа. Нам нужно работать от игры к игре, сегодня мы победили, сейчас нужно сосредоточиться на следующей игре.
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