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Адама Траоре может перейти в «Ливерпуль» зимой

14:30
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре может перейти в «Ливерпуль», сообщает Football Insider.

По информации источника, «Вулверхэмптон» готов продать 25-летнего испанца за 18-20 миллионов фунтов во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что изначально клуб оценивал полузащитника в 50 миллионов фунтов, но решил продать его дешевле, потому что нуждается в деньгах для новых трансферов.

В нынешнем сезоне Траоре провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-liverpool-on-red-alert-as-wolves-slash-traore-price-by-incredible-32m/

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Сергей Федоров все материалы автора

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