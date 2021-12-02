Адама Траоре может перейти в «Ливерпуль» зимой

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре может перейти в «Ливерпуль», сообщает Football Insider.

По информации источника, «Вулверхэмптон» готов продать 25-летнего испанца за 18-20 миллионов фунтов во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что изначально клуб оценивал полузащитника в 50 миллионов фунтов, но решил продать его дешевле, потому что нуждается в деньгах для новых трансферов.

В нынешнем сезоне Траоре провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.