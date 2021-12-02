Адама Траоре может перейти в «Ливерпуль» зимой
14:30
Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре может перейти в «Ливерпуль», сообщает Football Insider.
По информации источника, «Вулверхэмптон» готов продать 25-летнего испанца за 18-20 миллионов фунтов во время зимнего трансферного окна.
Отмечается, что изначально клуб оценивал полузащитника в 50 миллионов фунтов, но решил продать его дешевле, потому что нуждается в деньгах для новых трансферов.
В нынешнем сезоне Траоре провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-liverpool-on-red-alert-as-wolves-slash-traore-price-by-incredible-32m/
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